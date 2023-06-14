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Світ

Кремлівське сміття в Новій Зеландії: журналіст держрадіо доповнював новини про війну в Україні російською пропагандою

11:12 14 червня 2023
державна радіостанція Нової Зеландії RNZ

У Новій Зеландії, представник якої у складі Інтернаціонального батальйону захищав Україну і загинув під Бахмутом, вибухнув гучний міжнародний скандал, що зачепив агенцію Reuters і британську телерадіомовну компанію BBC. Правління громадсько-правової радіостанції Нової Зеландії RNZ (Radio New Zealand) було змушене приносити публічні вибачення у зв'язку з діяльністю одного зі своїх журналістів. Виявилося, що він використовував повідомлення Reuters і BBC, змінюючи і доповнюючи їх тезами кремлівської пропаганди.

З 9 червня було перевірено сотні статей RNZ. Довелося вносити виправлення в 19 із них. Усі вони були підготовлені одним журналістом. З них 18 базувалися на повідомленнях Reuters, ще одна була матеріалом BBC.

Після внесення виправлень RNZ додала до кожної зі статей спеціальне пояснення. У ньому вказується, що початкові публікації інших агентств були змінені таким чином, що проросійський наратив у них подавався як незаперечний факт. Зроблено це було новозеландським журналістом без відома і дозволу як Reuters і BBC, так і керівництва радіостанції.

У результаті користувачі RNZ прочитали про повалення у 2014 році «проросійського уряду в Україні», «державний переворот неонацистів за допомогою США», «переслідування російськомовного населення».

«Я вкрай засмучений тим, що в наших статтях опинилося прокремлівське сміття, цьому немає виправдання», — сказав керівник радіостанції RNZ Пол Томсон, окремо вибачившись при цьому перед своєю українською аудиторією. Він назвав те, що трапилося, болючим і шокуючим інцидентом.

Співробітника RNZ, який тиражував кремлівські фейки, відсторонено від роботи і позбавлено доступу до редакційних систем. Подальших заходів щодо журналіста буде вжито після завершення службового розслідування.

Оскільки RNZ є державною радіостанцією, то прем'єр-міністр Нової Зеландії Кріс Хіпкінс не виключив проведення також парламентського розслідування.

Раніше у США звинуватили сімох осіб у поширенні кремлівської пропаганди.

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