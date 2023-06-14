Окупанти завдали потужних ракетних ударів по Краматорську та Костянтинівці: є загиблі та поранені (фото, відео)

У ніч проти середи, 14 червня, росіяни завдали ракетний удар по Донеччині — знов є «прильоти» у Краматорську та Костянтинівці.

За даними очільника Донецької ОДА Павла Кириленка, троє цивільних загинули, ще троє поранені. Це — попередні дані.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

«Рашисти вдарили удосвіта — о 5-ій ранку — спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена — у Костянтинівці», — зазначив він.

Ракети поцілили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці — два зруйновані і 55 пошкоджені.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Також пошкоджень зазнали газогін та електромережі.

В Офісі генпрокурора поточнили, що у. Костянтинівці загинула 72-річна жінка, її 50-річний зять зазнав уламкового поранення голови. А у Краматорську у власних будинках загинули двоє чоловіків, 53 та 69 років, ще дві жінки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що у командування Повітряними силами ЗСУ повідомляли, що вночі з території Ростовської області росії окупанти завдали удару по Донецькій області шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 з 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Також з повітря була атакована Одещина, де є жертви та постраждалі.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram