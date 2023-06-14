Вночі ворог ударив «Калібрами» по Одесі: є жертви, багато руйнувань (фото, відео)

Рашисти знову завдали удару по Україні з повітря — у ніч на середу, 14 червня, були застосовані ракети і дрони-камікадзе.

За інформацією командування Повітряними силами ЗСУ, з акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини — три ракети вдалося збити, одна поцілила у цивільний об'єкт.

Зі східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» у південно-східному напрямку. Дев'ять баражуючих боєприпасів було збито.

З території Ростовської області росії окупанти завдали удару по Донецькій області шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 з 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Наслідки уточнюються.

«Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети „Калібр“ та дев'ять іранських ударних дронів „Shahed-136/131“», — йдеться у повідомленні.

В оперативному командуванні «Південь» уточнили, що в Одесі внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини у центрі міста.

«Попередньо, шестеро людей отримали поранення. Попаданням ракети до складського приміщення однієї з торгових мереж спричинено руйнування на 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м. 3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення», — зазначили в ОК «Південь і додали, що наразі триває розбір завалів, під ними можуть бути люди.

Фото ОК "Південь"

Фото ОК "Південь"

Фото ОК "Південь"

Фото ОК "Південь"

Фото ОК "Південь"

Фото ОК "Південь"

Фото ОК "Південь"

За даними Генштабу, за минулу добу російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА «Shahed» по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі (кількість жертв там зросла до 12 осіб). Наші воїни знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон. Також противник завдав 39 авіаційних ударів і здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам.

Під ударом опинився і Шосткинський район Сумщини, де внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (21 вибух) загинули семеро працівників Держлісгоспу, які їхали машиною.

Також рашисти обстріляли з артилерії Білопілля — пошкоджено будівлю будинку-інтернату, уламками посічені вікна, стіни та дах. Без житла залишились 127 вихованців.



У Генштабі додали, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей — минулої доби на вказаній ділянці фронту сталося 28 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори.

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка, по якій ворог завдав авіаційного удару.

На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник продовжує вести оборонні дії.

«У Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивезення награбованого майна військовий вантажний транспорт. Так, з селища Очеретувате у напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів. А в поту міста Бердянськ відбувається наповнення суховантажних суден викраденими у українських фермерів зерновими культурами. Надалі окупанти планують вивезти зерно до росії», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Тим часом речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час включення з Military Media Center зазначив, що за останні три доби Сили оборони просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 кв. км. «На Бердянському напрямку бої тривають в районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка», — підкреслив він.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу супротивника і 4 по зенітно-ракетним комплексам ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами, зенітно-ракетний комплекс, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ.

Станом на ранок 14 червня втрати особового складу ворога перевищили 217 тисяч військовслужбовців.

Фото Генштабу

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що Сили оборони ведуть наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському. Вона назвала схід України епіцентром бойових дій.

Фото ОК «Південь»

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