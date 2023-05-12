Ворог обстріляв Краматорськ: є влучання біля школи та в житловий сектор (фото)

У ніч проти п`ятниці, 12 травня, під ворожим обстрілом опинилася не лише Дніпропетровщина, а й Донецька область.

«Серед ночі росіяни завдали удару по Краматорській громаді — влучили в район школи у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці. Є пошкодження, але без постраждалих», — повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко та показав наслідки обстрілів.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

На Волноваському напрямку ворог активно стріляв по Вугледару: завдав 2 ракетні удари, 1 удар дронами-камікадзе та здійснив 32 артобстріли. У Новоукраїнці зруйновано 4 будинки, під обстрілами з Градів — Пречистівка.

На Донецькому напрямку три ракети росіяни випустили по Авдіївці, обстріляли з артилерії Курахове.

На Горлівському напрямку прямим влучанням зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено ударною хвилею та уламками.

На Лисичанському напрямку у Лиманській громаді зруйновано будинок у Діброві, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

За словами Павла Кириленка, за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 12.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з РСЗО по позиціях наших військ та населених пунктах

Фото зі сторінки Павла Кириленка

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