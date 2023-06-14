Затримано у залі суду: скандально відомому судді Чаусу ухвалили вирок

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення у справі скандального судді Миколи Чауса, який свого часу тікав за кордон, а потім заявляв, що його викрали у Молдові та повернули в Україну.

ВАКС визнав колишнього суддю одного з районних судів Києва винуватим у проханні надати йому неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе за вчинення в інтересах третьої особи дії з використанням службового становища.

«Дії обвинуваченого судом кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади, та з конфіскацією всього належного йому майна», — йдеться у повідомленні.

До набрання вироком законної сили Чаусу змінено запобіжний захід із застави на тримання під вартою.

Як повідомляють у Центрі протидії корупції, колишнього суддю затримали у залі суду.

У ВАКС зазначили, що вирок може бути оскаржений продовж 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, що на початку лютого 2022 року Микола Чаус вийшов з-під цілодобового домашнього арешту під заставу у 700 тисяч гривень.

Йому інкримінували хабар у 150 тисяч доларів. Після історії з Молдовою він неодноразово у соцмережі обіцяв оприлюднили якусь важливу інформацію про викрадачів, а потім раптом знайшовся на Вінничині.

Фото Pixabay

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