Відомий блогер та військовий журналіст Серж Марко розповів, що сталося з братом рамзана кадирова.

«Добре, тепер серйозно по тому, що трапилося з Делімхановим, і не тільки. Судячи з інформації, що надходить від російських воєнкорів, ситуація була така.

ДОРОГИЙ БРАТ хотів на пафосі і з великим кортежем кудись повести колону, яка повинна була після прибуття розвернутися в бойові порядки. Але оскільки ДОРОГИЙ БРАТ та його опричники дві години тупили, то колона та бійці просто стояли та чекали. Що є найвищим ступенем кретинізму, бо все це дійство було на лінії, куди залітали українські БПЛА. У підсумку таке сильне накопичення зусиль і засобів не могло не привернути увагу «старшого брата», і по ньому відпрацювали Хімарями.

Окрім порваної дупи Делімханова довелося евакуювати велику кількість порваних бійців «Ахмата» та суміжних підрозділів. І за цю геніальність хтось має понести покарання. Воєнкорам поки що не закрили рота зверху, але думаю незабаром їм спустять правильні темники.

Крайнім виставили Пригожина, типу він злив дані, що в цьому місці дві години буде тупити перед відправкою угруповання під командуванням Делімханова і давайте, накрийте їх. Що загалом теж можливо, але не скасовує недбалості самого Делімханова, який спричинив великі втрати в офіцерському складі і не тільки.

І зараз інформмашина МО РФ заряджається на цькування Пригожина. Зі свого боку «вагнера» точно стояти осторонь не стануть, і висловлять своє слово, докинувши подробиць з місця подій. Кадиров ніколи не покладе відповідальність за те, що сталося на Делімханова, він рватиме і метатиме щоб перевести стрілки, щоб довести, що його ДОРОГИЙ БРАТ не імбеціл, який болт поклав на елементарну безпеку, внаслідок чого розмотали підрозділ довірений йому, а це все підступи злісних вагнерів.

У будь-якому випадку ми бажаємо успіху обом сторонам конфлікту, ну, а якщо є ще цілі, то, як кажуть, телефон ви знаєте, маякуйте, Хімарсів вистачить на всіх.

PS Я вже не можу їсти попкорн. Чим можна замінити?" — написав він у Facebook.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram