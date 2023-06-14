«Арта зреагувала миттєво»: відомий блогер заявив про ліквідацію під Запоріжжям «правої руки» кадирова

В Україні, де днями ЗСУ ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії генерал-майора Сергія Горячова, загинув соратник очільника Чечні Рамзана Кадирова — Адам Делімханов.

Про це повідомив військовслужбовець та політолог Кирило Сазонов, посилаючись на інформацію від спецпризначенців.

«Соратник Кадирова Делімханов мінус. Задвохсотили… Я писав вже, що розвідка ССО підрозділ „Бандерлоги“ дуже круті. То тримайте від хлопців неймовірну новину. Задвохсотили праву руку Кадирова у Приморську — Делімханова. Працювали саме „Бандерлоги“ з групою „Горизонт“, підрозділ „Фобос“ ОУВ Запоріжжя. З ним до Кобзона на концерт пішли інші наближени до Кадирова та ще до біля двохсот особового складу», — пише Сазонов.

Фото зі сторінки Сазонова

За його словами, розвідка шукала скупчення ворожої техники, а раптом трапився кортеж на позашляховиках: «Керівництво підрозділу „Ахмат“. Ну, велкам ту Юкрейн, як кажуть. Все швидко міняємо, нова приорітетна ціль, працюємо зараз. Арта зреагувала миттєво. Поранених нема, навіть „швидка“ не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За півгодини прилетіли 12 бортів. Щоб секрет був. Та який секрет, задля таких новин розвідоси залишалися там до останнього».

Інтернет-користувачі неодноразово перепитували, чи правдива ця інформація, автор посту її підтверджував.

Адам Делімханов — депутат держдума рф з 19 вересня 2021 року, перший заступник голови комітету з безпеки та протидії корупції. Він — фігурант санкційних списків як відповідальний за створення чеченських сил на Донбасі з березня 2022 року та керівництво облогою міста Маріуполя у березні 2022 року.

Особисто брав участь у підготовці терактів із початку агресивної війни росії проти України, ща що путін зробив його героєм росії.

Тим часом у російській держдумі смерть Делімханова не підтверджують — кажуть, що він отримав поранення.

У той же час росЗМІ цитують Рамзана Кадирова, який заявив, що Адам Делімханов на зв'язок не виходить: «Прошу українську розвідку надати інформацію про те, в якому місці та по яким позиціями було завдано удару, щоб я зміг знайти мого дорогого брата. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу допомогти».

Ексклюзивне інтерв`ю з Кирилом Сазоновим «Стадо, що тікає від мобілізації — плоть від плоті росії. Вони будуватимуть невелику росію навколо себе, але в іншій країні» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Кирила Сазонова

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