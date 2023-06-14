Чи насправді США хоче притягнення путіна до відповідальності: експерт дав відповідь
Підрив Каховської ГЕС знову сфокусував увагу на необхідності покарати за всі жахи цієї війни саме володимира путіна та його наближених. Вони є винними у найголовнішому — початку війни проти України, зазначає український адвокат Юрій Білоус, який займається збором доказів воєнних злочинів.
«Для покарання верхівки російської федерації нам потрібно створити спеціальний трибунал, який
- на базі широкої міжнародної підтримки матиме статус міжнародного. Це потрібно для легітимності такого суду і для визнання його рішень більшістю країн (ордери на арешт та видача підозрюваних, історична вага вироків трибуналу).
- має широку підтримку міжнародної спільноти. Це потрібно для нівелювання імунітету президента путіна.
Покарати президента росії без підтримки світу і особливо без підтримки найпотужніших держав ми точно не зможемо.
Основний гравець, звісно, Сполучені Штати.
Але вони пропонують створити не міжнародний, а інтернаціоналізований трибунал, вкорінений в судову систему України.
Це не влаштовує нашу державу, тому що
- Конституція України забороняє створення надзвичайних та особливих судів (застереження від зловживань радянської епохи). Змінити Конституцію під час воєнного стану не можна.
- Запропонований США варіант не розіб"є імунітет путіна, а ухвалені, наприклад українськими суддями рішення будуть сприйматися щонайменше такими, які не мають видимості неупередженості".
Очевидно, зазначає Білоус, що без рішення президента путіна про початок війни, не було би і жахливих наслідків в Бучі та Маріуполі, ми ніколи не почули би про підрив Каховської ГЕС та не жили в реальності багатомісячних ракетних обстрілів українських міст.
«Саме тому відповідати за агресію повинно найвище керівництво росії. Так, США зробило крок назустріч засудженню російської агресії і це дуже важливо, але недостатньо.
Одна лише політична можливість створити хоч якийсь суд, але який не буде здатним судити путіна і його посібників це точно не те, чого хочуть і чекають українці.
Працюючи зі свідками та жертвами воєнних злочинів, я можу говорити про це із впевненістю.
Сьогодні зусилля та міць США потрібні для наступного кроку. Україні потрібна допомога зі створенням спеціального трибуналу зі статусом міжнародного для засудження на ньому путіна і його команди. Для реалізації цієї ідеї нам потрібна підтримка більшості держав світу і США можуть зіграти в цій роботі ключову роль. Не зробити це проти путіна і росії зараз — дати сигнал іншим диктаторам, які захочуть повторити його поведінку".
Раніше «ФАКТИ» писали, що Європарламент ухвалив резолюцію щодо трибуналу над військово-політичним керівництвом рф.174
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