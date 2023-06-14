Чи насправді США хоче притягнення путіна до відповідальності: експерт дав відповідь

Підрив Каховської ГЕС знову сфокусував увагу на необхідності покарати за всі жахи цієї війни саме володимира путіна та його наближених. Вони є винними у найголовнішому — початку війни проти України, зазначає український адвокат Юрій Білоус, який займається збором доказів воєнних злочинів.

«Для покарання верхівки російської федерації нам потрібно створити спеціальний трибунал, який

на базі широкої міжнародної підтримки матиме статус міжнародного. Це потрібно для легітимності такого суду і для визнання його рішень більшістю країн (ордери на арешт та видача підозрюваних, історична вага вироків трибуналу).

має широку підтримку міжнародної спільноти. Це потрібно для нівелювання імунітету президента путіна.

Покарати президента росії без підтримки світу і особливо без підтримки найпотужніших держав ми точно не зможемо.



Основний гравець, звісно, Сполучені Штати.

Але вони пропонують створити не міжнародний, а інтернаціоналізований трибунал, вкорінений в судову систему України.

Це не влаштовує нашу державу, тому що

Конституція України забороняє створення надзвичайних та особливих судів (застереження від зловживань радянської епохи). Змінити Конституцію під час воєнного стану не можна. Запропонований США варіант не розіб"є імунітет путіна, а ухвалені, наприклад українськими суддями рішення будуть сприйматися щонайменше такими, які не мають видимості неупередженості".

Очевидно, зазначає Білоус, що без рішення президента путіна про початок війни, не було би і жахливих наслідків в Бучі та Маріуполі, ми ніколи не почули би про підрив Каховської ГЕС та не жили в реальності багатомісячних ракетних обстрілів українських міст.

«Саме тому відповідати за агресію повинно найвище керівництво росії. Так, США зробило крок назустріч засудженню російської агресії і це дуже важливо, але недостатньо.

Одна лише політична можливість створити хоч якийсь суд, але який не буде здатним судити путіна і його посібників це точно не те, чого хочуть і чекають українці.

Працюючи зі свідками та жертвами воєнних злочинів, я можу говорити про це із впевненістю.

Сьогодні зусилля та міць США потрібні для наступного кроку. Україні потрібна допомога зі створенням спеціального трибуналу зі статусом міжнародного для засудження на ньому путіна і його команди. Для реалізації цієї ідеї нам потрібна підтримка більшості держав світу і США можуть зіграти в цій роботі ключову роль. Не зробити це проти путіна і росії зараз — дати сигнал іншим диктаторам, які захочуть повторити його поведінку".

Раніше «ФАКТИ» писали, що Європарламент ухвалив резолюцію щодо трибуналу над військово-політичним керівництвом рф.

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