Шакіра шукає дім у Маямі та нарешті виглядає щасливою

Колумбійська співачка Шакіра виглядала щасливою і розслабленою під час пошуку нового будинку в Флориді. Вона була помічена в кумедному вбранні, коли її колишній чоловік Жерар Піке проводив час з дітьми в США.

Зірку сфотографували, коли вона зустрічалася з деякими людьми й розглядала нові будинки в Маямі. Вона була одягнена в неймовірний комплект, який складався з фіолетової сорочки «Supreme» і мішкуваті джинси, поєднані з зеленою сумочкою, фіолетовими протисонцевими окулярами та фіолетовими кросівками Converse на платформі, пише https://www.hola.com/us/

Хоча Шакіра була усміхненою, деякі теми, що стосуються її особистого життя, викликали багато розмов. Ходили чутки, що після приїзду до США Жерар Піке побився з Тоніно Мебераком, братом Шакіри. Мовляв, Шакіра і Піке посперечалися за опіку над дітьми, і Тоніно довелося втрутитися, щоб захистити свою сестру. Проте ведуча «Despierta America» Карла Мартінес розвіяла ці чутки.

Переїзд Шакіри до США обговорювався з середини минулого року. І хоча його відклали на кілька місяців, вона та її діти Саша і Мілан вже повністю перебралися на нове місце. Діти пішли до школи, а Шакіра нарешті знову зустрілася зі своїми старими друзями по шоу-індустрії.

Що стосується Шакіри та Піке, то вони після розставання, схоже, щасливі кожен окремо й поставили дітей на перше місце серед своїх пріоритетів.

Нагадаємо, Шакіра, яка після зради чоловіка створила хіт, стала «Жінкою року» і увійшла до книги рекордів Гіннеса.

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