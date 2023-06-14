І так охороняється Секретною службою США, як колишній президент: замість арешту чи застави суд відпустив Трампа до наступного засідання

У середу, 14 червня, колишній президент США Дональд Трамп святкує своє 77-річчя. Він вирішив виступити перед своїми прихильниками у штаті Нью-Джерсі, куди прилетів напередодні приватним літаком із Майамі, де колишній президент США постав перед судом за 37 звинуваченнями.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», це було перше слухання щодо нового кримінального процесу проти Трампа. Суд мав обрати запобіжний захід для одіозного політика та бізнесмена. Враховуючи серйозність звинувачень, американські ЗМІ пророкували Трампу арешт або, як мінімум, призначення застави та обмеження у пересуванні.

Нагадаємо, 45-му президенту США ставлять у провину незаконне зберігання у себе вдома секретних документів і обман співробітників служб безпеки, які намагалися вилучити ці документи. За законом Трамп мав залишити їх у Білому домі, коли його президентські повноваження закінчилися.

Засідання вийшло коротким — лише п'ять хвилин. «Ми з усією визначеністю заявляємо про невинуватість», — повідомив голові суду Джонатану Гудману адвокат Трампа Тодд Бланш.

Гудман дозволив обвинуваченому залишити будівлю суду до наступного засідання без обмежень на пересування. Жодної застави від Трампа не вимагали. Прокурор не заперечував. Свою позицію з цього питання представники звинувачення пояснили тим, що Трамп, як колишній глава держави, перебуває під охороною Секретної служби США, отже не зможе таємно втекти з країни.

З будівлі суду кортеж Дональда Трампа вирушив до аеропорту Майамі, звідки колишній президент вилетів до Нью-Джерсі, де знаходиться його гольф-клуб та одна з резиденцій.

Однак дорогою до аеропорту Трамп заїхав до знаменитого кубинського ресторану Cafe Versailles у Майамі, де під захоплені вигуки своїх прихильників заявив власнику: «Їжа для всіх за мій рахунок!» Він додав, що пригощає відвідувачів на честь дня народження.

Судовий процес та тяжкі звинувачення не завадять Трампу продовжити свою передвиборчу кампанію та взяти участь у президентських виборах навіть у тому випадку, якщо його визнають винним, оштрафують чи відправлять до в'язниці.

Опитування громадської думки показують, що нові звинувачення не змінили високого рейтингу популярності Трампа — 81% республіканців переконані, що він став жертвою політичного переслідування з боку демократів. Тому більшість членів Республіканської партії, як і раніше, готові голосувати за нього.

Трамп, виступаючи в Нью-Джерсі, пригрозив у разі своєї перемоги на виборах у листопаді 2024 року ініціювати кримінальне розслідування махінацій, у яких він звинувачує Джо Байдена та його сина Хантера.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишній віце-президент США часів Трампа Майк Пенс офіційно заявив про свою участь у виборах глави держави у 2024 році.

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