Може зустріти своє 77-річчя за ґратами: Трампу висунули серйозні звинувачення

Федеральний суд США висунув проти Дональда Трампа, якого вже визнали винним у спробі зґвалтування журналістки, звинувачення ще за 37 пунктами. Колишньому президенту країни, як випливає з тексту звинувачення, інкримінують несанкціоноване зберігання секретних документів, змову з метою перешкоджати правосуддю, надання неправдивих свідчень. І це не весь перелік.

Звісно, Трамп обурений. Реагує він, як і раніше. «Корумпована адміністрація Байдена поінформувала моїх адвокатів про те, що мені висунуто звинувачення. Я невинний… Я ніколи б не подумав, що таке може статися з колишнім президентом Сполучених Штатів, який отримав набагато більше голосів, ніж будь-який чинний президент в історії нашої країни», — написав він у Twitter, який знедавна розблокував його обліковий запис.

Трамп називає те, що сталося, «темним днем для США». Представники Республіканської партії також поспішають звинуватити демократів у політичному переслідуванні людини, яка офіційно балотується на пост президента країни.

У вівторок, 13 червня, Трамп має постати перед судом у Маямі, де йому оберуть запобіжний захід. Шанси, що одіозному політику та бізнесменові доведеться зустрічати своє 77-річчя (14 червня) за ґратами, досить високі. Враховуючи, що в матеріалах розслідування містяться епізоди, коли Трамп намагався чинити тиск на свідків, а також своїх помічників та адвокатів, суд може ухвалити рішення про арешт обвинуваченого.

Незалежний прокурор Джек Сміт зі своєю командою, як вважають деякі відомі американські юристи, підготував дуже переконливе звинувачення. У справі є все — свідчення свідків, фотодокументи, відео- та аудіозаписи — докази проти Трампа.

За кожним з обвинувачень його можуть засудити до тривалих тюремних строків або великих грошових штрафів. Ця кримінальна справа значно серйозніша, ніж перша — про сплату грошей за мовчання порноактрисі Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року. Судовий процес щодо нього має розпочатися у березні 2024 року. Коли розпочнеться суд у новій справі, поки не ясно.

Розслідування незалежного прокурора доводить, що Трамп зберігав у своїй особистій резиденції Мар-а-Лаго у Флориді щонайменше 31 секретний документ, включаючи подробиці американських програм створення ядерної зброї, дані про потенційні слабкі місця в обороні США та їхніх союзників по НАТО, а також плани Вашингтона щодо дій у відповідь у разі збройного нападу.

«Розкриття цих секретних документів може поставити під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, міжнародні відносини, безпеку військових джерел та агентів Сполучених Штатів, а також подальше використання методів збирання конфіденційної розвідінформації», — йдеться у обвинувальному висновку. А це означає, що Трамп свідомо порушив федеральний закон про шпигунство.

Він чудово знав про те, які документи зберігаються в Мар-а-Лаго, оскільки з самого початку керував перевезенням та їх зберіганням.

Але парадокс — навіть якщо його визнають винним за будь-яким звинуваченням і відправлять у в'язницю, це не позбавить його права балотуватися в президенти США. Безумовно, обвинувальний вердикт зіпсує рейтинг Трампа, але є побоювання, що його найрадикальніші прихильники можуть влаштувати масові заворушення на знак протесту та спробувати зірвати передвиборчу кампанію. Як відомо, чергові вибори президента США заплановано на листопад 2024 року.

Неприємним сюрпризом для Трампа стало те, що його соратник по Республіканській партії губернатор Флориди Рон Десантіс також заявив про участь у президентських перегонах.

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram