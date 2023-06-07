Не те виховання: Майк Пенс офіційно заявив про участь у виборах президента США

У середу, 7 червня, колишній віце-президент США Майк Пенс офіційно заявив про свою участь у виборах глави держави у 2024 році.

«Було б легко залишатися осторонь. Але мене виховували не так. Тому сьогодні перед Богом та моєю сім'єю я оголошую, що буду брати участь у виборах президента США», — заявив Пенс.

Він опублікувала у Twitter відеозвернення до виборців. Пенс звинувачує демократів у тому, що за роки правління Джо Байдена зруйнували «американську мрію».

В якості доказів він наводить рекордні дані зростання інфляції, скорочення зарплат, а також рецесію, яку переживає економіка країни.

Крім того, Пенс заявляє, що «по світу марширують вороги свободи». При цьому у якості відеоряду використовуються фрагменти виступів володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, Майк Пенс обіймав посаду віце-президента протягом чотирьох років. Президентом тоді був Дональд Трамп. І це створює прецедент, якого раніше американська історія не знала. Вперше колишній віце-президент вирішив стати конкурентом своєму екс-керівнику у передвиборчих перегонах.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», Дональд Трамп раніше за інших членів Республіканської партії оголосив, що балотується на пост президента. До заяви Пенса головним суперником Трампа американські ЗМІ називали губернатора Флориди Рона Десантіса.

Нагадаємо, наступні президентські вибори в США заплановані на всередині листопад 2024 року. Попередній етап президентських перегонів розпочнеться не раніше січня-лютого. Але вже сьогодні всередині Республіканської партії виникла жорстка конкуренція. Окрім Трампа, Десантіса, Пенса офіційно оголосили про початок передвиборної кампанії сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, підприємець Вівек Рамасвамі, губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон, губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишній постпред США при ООН Ніккі Хейлі, радіоведучий Ларрі Елдер.

Наскільки високі шанси Пенса, судити поки що складно. Упродовж чотирьох років його вважали слухняним слугою Трампа, проте Майк несподівано для багатьох відмовився опротестувати результати виборів 2020 року, коли Трамп програв Джо Байдену. За це прихильники Трампа затаврували Пенса, оголосивши його зрадником і боягузом. В очах же консервативних членів партії Майк Пенс виявив себе в той важливий момент як рішучий політик та державний діяч.

Нагадаємо, що чинний президент США Джозеф Байден оголосив про свій намір вдруге балотуватися на президентський пост у квітні 2023 року.

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