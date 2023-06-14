Політична тема Києва провалюється, хоча група з «відпрацювання Кличка» в Офісі президента працює на повну силу. Про це повідомив у Facebook політичний експерт Володимир Цибулько.

«В Офісі президента… було засідання на чолі з Подоляком. Тема: посилити „відпрацювання“ Кличка, бо політична тема Києва провалюється. У групи з „відпрацювання“ Кличка залишається трохи більше доби, щоб вигадати нову історію проти очільника Києва. Інакше „винести певні рішення в п’ятницю 16 червня“ вдасться лише стосовно Попка, який провалив операцію по Кличку», — пише в мережі Цибулько.

За словами експерта, до групи в ОП з «відпрацювання Кличка» увійшли «куратори» по медіа та силовиках… Планувалося: 1. Медійно повісити на Кличка всі занедбані бомбосховища. 2. Послати з перевіркою по підвалах міністра Камишіна, щоб він потім розповів, як Кличко все провалив. 3. Зарядити проти мера голів РДА, які лобійовані «слугами» і напряму підпорядковані Президенту. 4. На базі виходів в медіа дати «фас» силовикам. 5. «Винести певні рішення в п’ятницю, 16 червня». Це цитата Камишіна, якому пообіцяли місце голови Київської міської військової адміністрації, замість Попка".

«Військову адміністрацію поки очолює Попко, який мав єдину „військову“ функцію — перетягнути вплив на Київ від Кличка на себе. Попко, як і його попередник, з цим не впорався. Питання готовності укриттів провалив. Тому на це місце розглядають Камишіна», — пише Цибулько.

Він зазначив, що план групи посипався, коли медіа та активісти промоніторили відкриту систему закупівель Prozorro.

«В ній — шок-контент. Голови районів Києва від „Слуги народу“, які мали відремонтувати та обладнати укриття, по-своєму зрозуміли витрату коштів на облаштування бомбосховищ. А коштів, нагадаю, Київ їм виділив у розмірі 1,2 млрд грн. Куди саме витрачені кошти, видно із повідомлень в медіа: голови районів від „слуг“ закупили 2 сковорідки за 1,5 млн грн, трошки барабанів на 900 тисяч гривень для зняття стресу, саджанці на 6 млн грн як товар військового призначення. Ну і так далі», — нагадав Цибулько.

Експерт не виключає, що в ОП ще спробують зняти Кличка з голови КМДА.

«Єдине, що не виключаю — це рішення по-бєспрєделу: втупу зняти Кличка з КМДА. Тоді офіс матиме політичного конкурента не лише в особі мера, а й усіх киян. Бо вони навряд чи зрозуміють, чому „слуги“ гуляють на їх гроші, а цапом відбувайлом намагаються зробити обраного міського голову», — резюмує Цибулько.

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