Хорватія пропустила на 90+6-й хвилині, але дотисла голландців в овертаймі: відеоогляд вогненного півфіналу Ліги націй

У середу, 14 червня, на стадіоні «Де Кюйп» у Роттердамі відбувся перший півфінал Ліги націй, останнім переможцем якої стала восени 2021-го збірна Франції.

Ліга націй. ½ фіналу

Нідерланди — Хорватія — 2:4 в овертаймі

Голи: Мален (34), Ланг (90+6) — Крамарич (55, з пенальті), Пашаліч (73), Петкович (98), Модрич (116, з пенальті).

До звітної зустрічі голландці та хорвати грали один проти одного лише двічі — у матчі за 3-є місце на ЧС-1998 («клітчасті» перемогли — 2:1) та у товариській зустрічі у 2008-му («помаранчеві» розгромили суперника — 3:0). Цього разу на кону була путівка до фіналу Ліги націй.

І підопічні Златко Даліча вперше в історії зіграють у вирішальному матчі турніру. Ще за лічені секунди до закінчення основного часу матчу здавалося, що долю першого півфіналу вирішили точні удари форварда «Хоффенхайма» Крамаріча (з пенальті, який призначили за фол проти Модрича) та півзахисника «Аталанти» Пашаліча, а гол гравця дортмундської «Боруссії» Малена у першому таймі лише подарував уболівальникам «помаранчевих» надію на фінал. Та не так сталося, як гадалося. На 90+6-й хвилині точний удар нападника «Брюгге» Ланга врятував Нідерланди та перевів гру в овертайм.

Але в додатковий час форвард загребського «Динамо» Петкович, котрий вийшов на заміну, і 37-річний Модрич з пенальті таки «поховали» господарів поля — 4:2. Вдруге у вирішальному поєдинку Ліги націй Нідерланди не зіграють (у 2019-му «помаранчеві» поступилися у фіналі Португалії — 0:1).

Зазначимо, що в іншому півфіналі Ліги націй, у якій Україна не змогла піднятися до елітного дивізіону, у четвер, 15 червня, в Енсхеде зіграють збірні Іспанії та Італії. Матч за 3-є місце та фінал заплановані на неділю, 18 червня.

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Фото uefa.com

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