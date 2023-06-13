Де дивитись онлайн Північна Македонія — Україна: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Євро-2024

У п'ятницю, 16 червня, збірна України з футболу після видовищної нічиєї у спарингу з Німеччиною (3:3) проведе дебютний поєдинок під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва. На стадіоні «Тоше Проєскі» у Скоп'є «жовто-сині», які програли на старті відбору Євро-2024 команді Англії, зустрінуться у рамках кваліфікації з командою Північної Македонії, яка стартувала у турнірі домашньою перемогою над Мальтою (2:1). Арбітр зустрічі — Лукас Фендріх зі Швейцарії.

У попередні роки суперники перетиналися один з одним п'ять разів. Після нічиєї (0:0 у 2003-му) та поразки (0:1 у 2004-му) в товариських зустрічах Україна потім виграла у македонців три поспіль офіційні матчі, зокрема на Євро-2020 (2:1).

Відеоогляд матчу Україна — Північна Македонія — 2:1 на Євро-2020

У майбутньому протистоянні букмекери вбачають фаворитом підопічних Реброва. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу команди Благої Мілевські приймає з коефіцієнтом 4,00, на нічию — 3,45, на виграш України — 2,04.

У прямому ефірі поєдинок Північна Македонія — Україна на території нашої країни дивіться о 21:45 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо) та на MEGOGO.

Кваліфікація Євро-2024. Група С. 3-й тур

16 червня (п'ятниця)

Північна Македонія — Україна 21:45 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Зазначимо, що у паралельному матчі у групі С зіграють команди Мальти та Англії.

Становище команд: 1. Англія — 6 очок (2 матчі); 2. Італія — 3 (2); 3. Північна Македонія — 3 (1); 4. Україна — 0 (1); 5. Мальта — 0 (2).

Нагадаємо, що у 4-му турі відбору у квартеті С 19 червня зіграють: Україна — Мальта та Англія — Північна Македонія (Італія пропускає червневі поєдинки через участь у фіналі чотирьох Ліги націй).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Реброва з ностальгією показала будинок пари під Києвом.

Фото uefa.com

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