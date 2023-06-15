36.88 / 37.37 39.99 / 40.71
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Верес», який зберіг місце в УПЛ, призначив нового головного тренера

13:21 15 червня 2023
Сергій Лавриненко

Рівненський «Верес», який у драматичному протистоянні із запорізьким «Металургом» зберіг прописку в прем'єр-лізі на наступний сезон, визначився з новим головним тренером після відставки Юрія Вірта.

Ним став 48-річний Сергій Лавриненко. Останнім місцем роботи фахівця був «Інгулець» із Петрового, з якого той був звільнений у листопаді минулого року, що за підсумками стикових матчів втратив місце в елітному вітчизняному дивізіоні.

Зазначимо, що за свою тренерську кар'єру Лавриненко, починаючи з 2014 року, працював із двома клубами — «Зіркою» та «Інгульцем». Найвищим досягненням фахівця був вихід із сільським клубом із Кіровоградщини до фіналу Кубка України в 2019-му, де на той момент представник першої української ліги програв донецькому «Шахтарю» (0:4). Тоді одіозний бос клубу з Петрового Олександр Поворознюк казав, що у тренера довічний контракт із «Інгульцем», але згодом доріжки петрівців та фахівця розійшлися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що львівський «Рух» звільнив тренера-білоруса.

4

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

корозія

Краще не купувати: «антирейтинг» з ТОП-5 авто, які схильні до корозії

Полуниця

«Полуничка у варенні виходить ціленька, тверденька, наче в’ялена»: Тетяна Литвинова поділилася «найкращим сімейним рецептом від коханої мамочки»

Дракон

Скорпіонам — успіх у справах, Дівам — нове кохання, Тільцям — натхнення та ентузіазм: гороскоп на 15 червня, день Дракона-Красунчика

огірки

Молоко та йод: як підвищити з їх допомогою на дачі врожай огірків

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту