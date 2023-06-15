«Верес», який зберіг місце в УПЛ, призначив нового головного тренера

Рівненський «Верес», який у драматичному протистоянні із запорізьким «Металургом» зберіг прописку в прем'єр-лізі на наступний сезон, визначився з новим головним тренером після відставки Юрія Вірта.

Ним став 48-річний Сергій Лавриненко. Останнім місцем роботи фахівця був «Інгулець» із Петрового, з якого той був звільнений у листопаді минулого року, що за підсумками стикових матчів втратив місце в елітному вітчизняному дивізіоні.

Зазначимо, що за свою тренерську кар'єру Лавриненко, починаючи з 2014 року, працював із двома клубами — «Зіркою» та «Інгульцем». Найвищим досягненням фахівця був вихід із сільським клубом із Кіровоградщини до фіналу Кубка України в 2019-му, де на той момент представник першої української ліги програв донецькому «Шахтарю» (0:4). Тоді одіозний бос клубу з Петрового Олександр Поворознюк казав, що у тренера довічний контракт із «Інгульцем», але згодом доріжки петрівців та фахівця розійшлися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що львівський «Рух» звільнив тренера-білоруса.

4

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram