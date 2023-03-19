Клуб української прем'єр-ліги звільнив тренера-білоруса

Львівський «Рух» після поразки від «Шахтаря» (0:2) у чемпіонаті України звільнив головного тренера Леоніда Кучука.

Про рішення керівництва було повідомлено на офіційному клубному сайті та в соціальних мережах.

Зазначимо, що білоруський фахівець двічі очолював «Рух» — з лютого по грудень 2019-го та з серпня 2021-го до сьогодні (між роботою у Львові тренер був наставником мінського «Динамо»). Під керівництвом Кучука львівський клуб провів у всіх турнірах 66 матчів (27 перемог, 19 нічиїх, 20 поразок), вивівши команду до прем'єр-ліги в 2019-му. У нинішньому сезоні «Рух» посідає 14-е місце, маючи однакову кількість очок (по 17) із харківським «Металістом», що йде в зоні вильоту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Рух» пропустив від «Мілана» на останніх хвилинах та вилетів із Юнацької ліги УЄФА.

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