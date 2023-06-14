«Верес» забив шість м'ячів і залишився без головного тренера: відеоогляди матчів-відповідей за місця в УПЛ

У середу, 14 червня, за підсумками поєдинків у відповідь плей-оф у Рівному та Черкасах визначилися команди, які у наступному дивізіоні виступлять в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу. Нагадаємо, що чемпіоном УПЛ став донецький «Шахтар» .

Плей-оф за місце в УПЛ. Матчі у відповідь

«Верес» (Рівне) — «Металург» (Запоріжжя) — 6:1 (Крапивний, 16, у свої ворота, Балан, 23, 66, Гагун, 29, Пасіч, 82, Гайдучик, 89 — Могильний, 90+2). На 35-й хвилині вилучений Сокол («Металург»). Перший матч — 0:1.

На вирішальний поєдинок сезону рівняни вийшли на поле стадіону «Авангард» без пари основних центральних захисників — Курка та Вовченка, які примудрилися клопотати прямі червоні картки у двох останніх зустрічах. І вже на 6-й хвилині «Металург», здавалося, довів загальний рахунок протистояння до 2:0 на свою користь, і «Верес», якому тепер потрібно було забивати тричі (у перехідних зустрічах діє правило виїзного гола), вже однією ногою був у… першій лізі.

Але рефері за допомогою VAR взяття воріт Когута скасував, зафіксувавши під час атаки гостей гру рукою. А далі для «Металурга» почався справжній жах. За якихось пів години гри Кропивний відзначився голом у свої ворота, Балан та Гагун довели перевагу господарів до великого, а Сокіл заробив пряму червону картку та залишив колектив із Запоріжжя у меншості.

До честі гравців «Металурга», вони й удесятьох намагалися врятуватися, але після другого у поєдинку гола захисника рівнян Балана стало зрозуміло, що «Верес», за який, до речі, нарешті зіграв в УПЛ блогер Дмитро Поворознюк, зберіг прописку в прем'єр-лізі.

Ось тільки новий сезон рівняни почнуть вже з новим головним тренером. Юрій Вірт, який зберіг з командою місце в УПЛ, залишив «Верес» після чотирьох років роботи. За словами фахівця, у клубі йому «встромили ніж у спину».

ЛНЗ (Черкаси) — «Інгулець» (Петрове) — 2:1 (Савін, 17, Коробенко, 30, у свої ворота — Сітало, 51). На 90+1-й хвилині вилучений Тищенко (ЛНЗ). Перший матч — 1:1.

Відставка головного тренера Сергія Ковальця перед перехідними матчами не врятувала «Інгулець» від пониження в класі. Після нічиєї на своєму полі в «аграрному дербі» команда з Петрового програла підопічним ексфорварда збірної України Олександра Ковпака у Черкасах, які тепер (завдяки ЛНЗ!) уперше в історії будуть представлені в українській прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що за підсумками сезону одразу з УПЛ вилетіли «Львів» та харківський «Металіст», місця яких посядуть житомирське «Полісся» та столична «Оболонь».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі відбірний поєдинок чемпіонату Європи Північна Македонія — Україна.

Фото ФК «Верес»

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