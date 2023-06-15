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Морила голодом і тримала в собачій клітці: в Австрії судять матір, яка знущалася над 12-річним сином

11:30 15 червня 2023
Хлопчик

Австрія шокована історією, яка сталася в місті Кремс (розташоване на північний захід від Відня). Там 32-річна жінка впродовж тривалого часу знущалася над своїм сином. Вона піддавала 12-річну дитину тортурам і знущанням.

Подробиці справи стали відомі тільки зараз — після того, як наприкінці травня Верховний суд Австрії відхилив скаргу жінки на утримання її під вартою протягом кількох місяців. Журналісти зацікавилися цим випадком.

З'ясувалося, що жительку Кремса затримали ще в листопаді минулого року. На сполох забили батько хлопчика (він живе окремо) і працівник соціальної служби.

Поліція, приїхавши з перевіркою за вказаною адресою, виявила хлопчика при смерті в невеликій собачій клітці. 12-річна дитина насилу поміщалася в ній. Вона перебувала в коматозному стані. Температура тіла дитини становила всього 26,8 градусів за Цельсієм!

Хлопчика одразу доставили в лікарню, а його матір затримали. Було встановлено, що вона морила сина голодом, а взимку тримала на холоді роздягненим і по кілька разів обливала холодною водою.

Розслідування ще не закінчено. Прокуратура має намір пред'явити жінці звинувачення в систематичних тортурах і спробі вбивства рідного сина.

Лікарі кажуть, що наразі дитина фізично відновилася. А ось її психологічний стан, як і раніше, залишає бажати кращого. Хлопчику потрібна постійна професійна допомога.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Києвом мати за 100 гривень «здавала» дітей знайомому для сексуальних утіх і сама допомагала їх ґвалтувати.

Фото ілюстративне

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