Жодної позиції не втрачено: в Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Українські військові продовжують наступальні дії на трьох напрямках фронту. При цьому ЗСУ мають успіхи у просуванні.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону.

«Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії. Мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються, жодної позиції не втрачено. Тривають наступальні дії Сил оборони на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках», — зазначив він.

За даними Генштабу, на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському — в районі Новоданилівки та Новопокровки.







На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії у районі населених пунктів Роздолівка, Краснополівка та Берхівка-Ягідне. За словами речника Генштабу, українські військові мають успіхи на цій ділянці фронту.





Нагадаємо, що за останній тиждень українські військові посилили наступальні дії на південному сході України. Зокрема, ЗСУ розпочали штурми на заході Донецької області та у Запорізькій області. Захисникам вдалося за останні три доби звільнити близько 3 квадратних кілометри територій на різних напрямках та сім населених пунктів.

Росіяни зазнають значних втрат. Зокрема, за минулу добу наші військові знищили майже 600 окупантів, гелікоптер, 12 танків, 10 артсистем та іншу техніку противника.

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