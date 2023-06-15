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Україна

Майже 600 окупантів, гелікоптер та 12 танків: в Генеральному штабі назвали втрати ворога за добу

9:15 15 червня 2023
ЗСУ

Розпочалася чотириста сімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках — протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом минулої доби ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню,

Вогнем у відповідь авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

В цілому втрати ворога за добу склали:
- особового складу — 217 910 (+580) осіб ліквідовано,

- танків — 3955 (+12) од,

- бойових броньованих машин — 7667 (+14) од,

- артилерійських систем — 3793 (+10) од,

- РСЗВ — 604 (+1) од,

- гелікоптерів — 301 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3333 (+9),

- крилаті ракети — 1199 (+3),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 6506 (+24) од,

- спеціальної техніки — 519 (+3).

Нагадаємо, на початку червня українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, прорвали першу лінію оборони ворога, й звільнили декілька населених пунктів. У росії намагаються применшити свої втрати, а також приховати факт прориву власних ліній оборони.

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