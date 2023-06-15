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Події

Довелося ампутували ногу: на Київщині фура переїхала військового

13:06 15 червня 2023
ДТП

Біля Переяслава на Київщині сталася ДТП, в якій постраждав військовий. На трасі Бориспіль-Дніпро фура переїхала 29-річного хлопця.

Інцидент стався на 54 км дороги біля автозаправки KLO.

Правоохоронці встановили, що 63-річний водій вантажного автомобіля рухався дорогою Бориспіль-Дніпро в напрямку села Мала Каратуль.

Зі слів водія, той помітив, що на дорозі щось лежить та здійснив маневр праворуч, але передніми колесами наїхав на дану перешкоду.

Зупинивши транспортний засіб, чоловік вийшов з-за керма та побачив чоловіка, в якого були пошкоджено ноги. Поранений виявився військовим, пише proslav.info.

29-річний військовий отримав травму у вигляді повної ампутації лівої нижньої кінцівки до середини стегна. Його було доставлено до Переяславської лікарні.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом на блок-посту поліцейська на смерть збила військового.

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