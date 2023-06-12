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Поліцейська на смерть збила військового біля блок-посту під Києвом: у ДБР розповіли подробиці (фото)

13:29 12 червня 2023
Машина після ДТП

Невдовзі після того, як у Києві біля блок-посту суддя на смерть збив нацгвардійця, сталася ще одна смертельна автопригода, під час якої загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.

Як повідомляють у Держбюро розслідувань, ДТП сталася у неділю, 11 червня, поблизу блок-посту на виїзді з Києва у напрямку Броварів.

За кермом автівки була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Вона збила військовослужбовця, який перебігав дорогу у невстановленому для цього місці.

Фото ДБР

Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, що у Хмельницькому водій на пішоходному переході збив поліцейську та двох військвих, один з яких загинув.

Фото ДБР

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