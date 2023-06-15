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Ввіз три авто як гуманітарну допомогу і продав ЗСУ: у Львові оголосили вирок волонтеру

16:15 15 червня 2023
суд

В Україні визначено декілька категорій чоловіків, які можуть під час дії воєнного стану перетинати кордон, щоб завезти гуманітарну та військову допомогу.

Але не всі волонтери сумлінно ставляться до волонтерської роботи.

Так, у Львові засудили волонтера Андрія Ілясевича за продаж трьох позашляховиків, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Про це пише zaxid.net.

У вироку суду йдеться про те, що у червні 2022 року Ілясевич продав у Львові два авто Ford Ranger та Nissan Terrano II. За все отримав 509 тисяч гривень.

За даними правоохоронців, авто були ввезені на територію України 14 та 15 травня 2022, як гуманітарна допомога та призначалися для військової частини від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Сяйвир» та благодійного фонду «Самсонія».

Але «волонтер» Ілясевич не передав ці авто ЗСУ, а вирішив продати задля власної вигоди. Обвинувачений попросив свого знайомого, який нічого не знав про цю схему, передати автомобілі покупцю та взяти у нього гроші.

Суд визнав Андрія Ілясевича винним у продажі авто для ЗСУ та призначив йому 220 тис. грн штрафу.

Позашляховики мають передати ЗСУ.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні введуть кримінальну відповідальність для волонтерів, які виїхали за кордон за гуманітарною допомогою та вчасно не повернулися в Україну.

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