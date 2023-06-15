Великі гроші: названо порушення правил дорожнього руху, за які стягують найбільші штрафи в 2023 році

За порушення правил дорожнього руху в Україні до водіїв застосовують штрафи, більшість з яких не перевищує тисячу гривень.

Але за деякі порушення потрібно буде заплатити набагато більших грошей.

Це стосується водіїв, які керують автомобілем у нетверезому стані, а також осіб, позбавлених права керування, якщо вони продовжують керувати транспортним засобом, нагадує «Твоя машина».



Так, за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування, накладається штраф у розмірі 20400 гривень.

За повторне таке порушення протягом року штраф зросте до 40800 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років. Також можуть вилучити транспортний засіб. А за повернення його власнику треба буде заплатити.

За керування машиною у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, водіям загрожує 17000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 1 рік.

У разі, якщо водій двічі протягом року притягався до адміністративного стягнення за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, штраф буде вже 51000 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 10 років.

Можлива також конфіскація транспортного засобу, який належить порушнику, або адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 10 років та з конфіскацією транспортного засобу, який належить порушнику.

Якщо водія, який раніше вже скоїв ДТП, спіймали у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, то його оштрафують на 34000 гривень або заарештують на 15 діб з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 3 роки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, за що можуть штрафувати водіїв вантажівок.

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