Названо порушення, за яке водія в Україні можуть арештувати

В Україні планують підвищити штрафи для водіїв за порушення правил дорожнього руху.

На сьогодні деякі порушення караються лише незначними штрафами за першу провину. Наступні порушення можуть призвести до серйозних наслідків, таких як втрата водійських прав та навіть адміністративний арешт.

Відсутність талона обов’язкового технічного огляду може призвести до штрафів, втрати прав та навіть до арешту, пише avtosota.

Щодо арешту або позбавлення прав через невиконання вимог техогляду, то вирок виносить суд.

Якщо за непроходження техогляду водія вперше оштрафували на 340 гривень, то за повторне таке ж порушення його можуть позбавити водійських прав.

Водію, який повторно протягом року експлуатує несправне авто, або машина не пройшла техогляд, загрожує штраф від 850 до 1700 грн.

Крім того, його можуть позбавити водійських прав та права керування на строк від 3 до 6 місяців. До такого водія також можуть застосувати адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Раніше ми писали про штрафи для водіїв вантажівок за відсутність товарно-транспортної накладної.

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