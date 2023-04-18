Водіїв почали штрафувати на 17 тис грн: названо причину

В Україні останнім часом набирає «популярності» штраф, який може обійтися водієві у 17 тисяч гривень.

Йдеться про штраф за відсутність товарно-транспортної накладної (ТТН) під час перевезення вантажів, пише «Дорожній адвокат».

Річ у тому, що Укртрансбезпека трактує відсутність деяких відомостей в ТТН як недійсність документа й накладає штрафи у розмірі 17 тисяч гривень.

У відомстві вказують на відсутність адреси учасників перевезення, ширини чи довжини транспортного засобу, вартості вантажу, номеру посвідчення водія тощо.

В законі «Про автомобільний транспорт» передбачено, що автомобільні перевізники повинні мати та пред`являти працівникам Укртрансбезпеки ТТН на вантажне перевезення.

В ТТН вказується:

- дата і місце складання накладної;

- вантажовідправник (повне найменування юридичної особи чи підприємця та податковий номер);

- автомобільний перевізник (повне найменування юридичної особи чи підприємця та податковий номер);

- прізвище, ім`я, по батькові водія транспортного засобу та номер його посвідчення;

- вантажоодержувач (повне найменування юридичної особи чи підприємця та податковий номер);

- транспортний засіб (марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, причепа), його параметри — - довжина, ширина, висота, загальна вага, у тому числі з вантажем, та маси брутто;

- пункти завантаження і розвантаження.

Експерти зазначають, що ТТН оформляє вантажовідправник, а не сам перевізник. А тому водій не може нести відповідальність за недоліки змісту накладної, яку він не оформляв.

Раніше «ФАКТИ» писали, які максимальні штрафи будуть накладати на водіїв за порушення ПДР.

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