Відтепер подача витягу про місце проживання не вимагається: новий порядок реєстрації безробітних

З 10 травня діє Постанова Кабміну, якою був затверджений новий Порядок реєстрації, перереєстрації, зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО».

Облік осіб, які шукають роботу, проводиться будь-яким обраним ними центром зайнятості (ЦЗ) незалежно від наявності або відсутності у таких осіб задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Відтепер подача витягу про місце проживання не вимагається.

«Облік особи, яка шукає роботу, припиняється, в тому числі, з дня подання заяви про припинення обліку (у довільній паперовій формі).

Реєстрацію, перереєстрацію зареєстрованих безробітних, припинення реєстрації під час дії воєнного стану можна здійснити:

під час безпосереднього відвідування ЦЗ; в електронній формі через:

портал Дія;

додаток Дія;

у разі технічної можливості в електронній формі — засобами офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості;

за допомогою технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису.

Під час воєнного стану у разі подання заяви про надання (поновлення) статусу безробітного та заяви про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в електронній формі через Портал Дія або додаток Дія особою, яка після введення воєнного стану перебуває на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф (починаючи з 7 травня 2022 р.), вимоги щодо подання нею до центру зайнятості документів, які додаються до заяви за стандартною процедурою, не застосовуються".

Проте безробітний зобов’язаний подати такі документи під час першого фактичного відвідування центру зайнятості, в якому він зареєстрований, після припинення чи скасування воєнного стану.

Взята на облік ВПО, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури.

«У разі виїзду за кордон безробітний зобов’язаний

протягом 3-ох робочих днів до дня перетину кордону повідомити кар’єрному раднику будь-якими засобами комунікації про виїзд за межі України, про що робиться відповідний запис у додатку до його персональної картки,

а у разі перебування за кордоном понад 30 календарних днів — подати до центру зайнятості відповідну заяву про припинення реєстрації як безробітного.

Право на достроковий вихід на пенсію за віком отримали особи, які втратили роботу, а до досягнення пенсійного віку залишилось не більше півтора року.

Ця норма законодавства діє за таких умов:

реєстрація особи у центрі зайнятості впродовж 30 календарних днів з дати звільнення;

відсутність для особи протягом 7 календарних днів підходящої роботи відповідно до статті 46 Закону України «Про зайнятість населення»;

наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі".

Раніше «ФАКТИ» писали, що власникам житлоплощі дозволили «виписувати» зареєстрованих мешканців без їхньої згоди.

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