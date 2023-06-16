Центр Києва перекрили для руху транспорту, у місті «короки»: у чому причина (відео)

У п`ятницю, 16 червня, водіям радять оминати центральні вулиці Києва — протягом дня рух ними буде обмежений. Це пов`язано з черговим візитом керівництва іноземних держав. Так, в Україну, яку раніше відвідував новий чеський президент, їдуть лідери африканських країн.

«У звʼязку із проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва. Про відновлення руху ми повідомимо додатково. Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та планувати свій маршрут завчасно», — попередили містян в Патрульній поліції Києва.

Нагадаємо, що в столиці очікують на візит шістьох іноземних лідерів: керівництво Коморських Островів, Уганди, Конго-Браззавіля, Сенегалу, ПАР та Замбії. Можливо, Київ відвідає й президент Єгипта. Після візиту в Україну делегації відвідає росію.

Тим часом на дорогах столиці спостерігається велике скупчення автівок.

Зокрема, перекритий бульвар Шевченка у бік центру, а також проїзди до Михайлівської площі з боку Володимирської.

Нагадаємо, що у травні президент Володимир Зеленський відвідував в Японії саміт «великої сімки» та спілкувався з лідерами провідних держав світу.

Фото — скріншот

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram