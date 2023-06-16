ЗСУ просуваються на всіх напрямках наступу, ворог перекидає додаткові сили на схід, — Міноборони

У ніч проти п`ятниці, 16 червня, ворог у черговий раз атакував Україну з повітря — зс рф застосували дрони-камікадзе, які противник зазвичай запускає різними маршрутами, ускладнюючи виявлення баражуючих боєприпасів.

Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, ППО знищила два БпЛА «Shahed-136/131» у Миколаївській області.

«Також за минулу добу захисники неба знищили ворожий ударний БпЛА „Ланцет“, „Орлан-10“, „Орлан-30“, „Zala“ та один БпЛА не встановленого типу. Авіацією Повітряних Сил за минулу добу 15 червня здійснено до десяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59, понад 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки на Луганщині та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу «Shahed-131/136», БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та ще 3 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

За офіційними даними, станом на ранок 16 червня втрати особового складу ворожої армії склали 218 500 військовослужбовців. За добу українські воїни знищили значну кількість техніки противника, зокрема, танків, броньованих машин та артилерійських систем.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що триває наступ та оборонні дії ЗСУ на різних напрямках.

На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка — Краснополівка та Брехівка — Ягідне, у ЗСУ є успіх.

На Берднянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії.

На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному.

На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки.

На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.

«За добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів. Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед, ворог несе значні втрати», — підкреслила вона.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи стан справ на фронті, зазначав, що українські бійці «завойовують позиції», відвоювавши останнім часом у російських військ сім містечок і сіл. Він додав, що наступ ЗСУ буде «важким и кривавим».

А радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив припущення, що війна в Україні закінчиться, скоріше за все, раніше 2024 року.

Фото Генштабу ЗСУ

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