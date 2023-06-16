Перемагав на «Джиро д`Італія»: відомий велогонщик помер після падіння в ущелину (фото)

Швейцарський велогонщик Джино Медер помер у п'ятницю, 16 червня, після того, як напередодні його знайшли непритомним після падіння в ущелину під час перегонів в рамках Туру Швейцарії, повідомляє blick.ch. Спортсменові було 26 років.

За 14 кілометрів до фінішу 211-кілометрового етапу Медер на швидкості близько 100 км/годину зіштовхнувся на спуску з перевалу з американським велогонщиком Магнусом Шеффілдом — обидва спортсмени полетіли в ущелину. За кілька хвилин лікарі знайшли швейцарця непритомним і терміново доправили на гелікоптері до однієї з лікарень. Спортсмена навіть вдалося реанімувати на 25 хвилин, але в результаті він провів ніч у комі, і лікарі не змогли врятувати талановитого спортсмена.

«Ми спустошені втратою нашого видатного велогонщика Джино Медера, — заявив директор команди Bahrain Victorious Мілан Ерзен. — Його талант, самовідданість та ентузіазм надихали всіх нас. Він був не тільки надзвичайно талановитим гонщиком, а й чудовою людиною поза велоспортом. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття його сім'ї та близьким, наші думки у цей важкий час із ними».

На щастя, життю другого учасника аварії нічого не загрожує. 21-річний Шеффілд внаслідок аварії отримав струс мозку та пошкодження м'яких тканин, провівши ніч у лікарні під наглядом лікарів.

Зазначимо, що Джино Медер виступав за команду Bahrain Victorious з 2021-го, того ж року він виграв етап престижної велогонки «Джиро д`Італія». Крім того, у послужному списку швейцарця значиться перемога у молодіжній класифікації Вуельти-2021.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулований велогонщик упав із 15-метрової висоти та вижив.

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