Окупанти масовано обстріляли житлові райони Херсона: є поранені (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 16 червня вдень вони обстріляли житлові масиви Херсона, є травмовані. Про це повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

«За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові масивно обстріляли житлові масиви міста Херсона. Наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян. Дані уточнюються. Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач. Обстріли тривають», — йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під час обстрілу Херсона було поранено 23 людини.

«Удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. Серед постраждалих — троє дітей. Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми. Укриття врятувало життя багатьом людям», — написав він.

Зазначимо, що сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав Херсонщину. Про це він повідомив у Telegram.

«Відвідали сьогодні Херсонщину. В обласному центрі ознайомилися зі станом ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Ведуться розчищувальні роботи. З областей надається спеціальна техніка. Всього до ліквідації наслідків залучено більш ніж 1,4 тис. осіб та понад 124 одиниць техніки», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», 16 червня в день, коли до Києва завітала делегація керівників низки африканських держав з «мирним планом», війська путіна завдали масований ракетний удар по Україні.

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