Окупанти обстріляли човни з полоненими російськими солдатами, яких ЗСУ врятували на затопленій Херсонщині (відео)

Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС були затоплені чималі території на Херсонщині, у тому числій й ті, на яких розташувалися загарбники — багато хто з них опинився відрізаним від «великої землі».

Як зазначають в командуванні Силами спецоперацій ЗСУ, на одній з таких позицій опинилися п’ятеро рашистів, які могли потонути, але були врятовані та взяті у полон українськими спецпризначенцями.

Читайте також: Російський загороджувальний загін розстріляв солдатів, які кинули позиції під вогнем ЗСУ: момент потрапив на відео

«П'ятьох ворожих бійців завантажили на човни. У цей час з інших позицій противник вдарив по човнам, незважаючи на те, що на них перебували і його ж товариші. Попри це усіх полонених доставили живими на узбережжя. Воїни ССО України під час місії не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Врятовані окупанти розповіли, що воювали у лавах підрозділу «Шторм Z», який сформований російським міноборони з колишніх в`язнів. За участь у війні в Україні їм обіцяли амністію.

Нагадаємо, що під час недавнього обміну полоненими один з «вагнерівців», який був засудженим та пішов воювати проти України, висловив бажання залишитися та вступити до лав Російського добровольчого корпусу.

Інший полонений, якого на відео зняв боєць ЗСУ, попросив не віддавати його в рф. Чоловік сказав, що краще відсидить термін в України, а потім працюватиме на будівництві.

Фото зі сторінки ССО у соцмережах

435

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram