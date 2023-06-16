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Світ

Знищили у Києві п'ять із двох Patriot: брехливі заяви путіна про «успіхи» російської армії

19:59 16 червня 2023
Володимир Путін

Російський диктатор володимир путін, який любить шукати змовників у своєму оточенні, стверджує, що нібито російські російські ракети «знищили під Києвом п’ять комплексів Patriot», хоча на озброєнні української ППО лише два таких комплекси.

Зазначимо, що офіційно ЗСУ отримала один комплекс від США, а другий — від Німеччини. Один комплекс — це від 6 до 8 пускових установок, командний пункт, живлення і радар. Усе це розташоване на певній відстані одне від одного.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерт з ракетного озброєння Олександр Кочетков розповів, як Україні протистояти атакам ворога.

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