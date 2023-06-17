Майже 700 окупантів, гелікоптер і 12 крилатих ракет: названо втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста сімдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Протягом минулої доби ворог завдав чергового ракетного удару по Київщині — задіяв 6 аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» та 6 крилатих ракет «Калібр». Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України усі 12 ракет було знищено.

Крім того, протягом доби противник завдав 33 авіаційних удари та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

У відповідь на обстріли авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єкти противника.

Завдяки вмілому вогню українських воїнів ворог втратив за добу понад 670 «одиниць» особового складу, 12 танків, 23 броньовики, 22 артилерійські системи і 3 системи РСЗО. Також в небі, окрім крилатих ракет, знищено 7 БПЛА та ще один ворожий гелікоптер.

Оперативні дані Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, напередодні військові повідомили про успіхи в просуванні на Таврійському напрямку.

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