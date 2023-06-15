Ворог втратив понад чотири роти за добу: стало відомо про просування ЗСУ на Таврійському напрямку
Українські військові успішно продовжують наступальні дії, у тому числі просуваються вперед на Таврійському напрямі.
Зокрема, лише минулої доби ЗСУ «відмінусували» понад 4 роти особового складу та 59 одиниць техніки.
Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
«На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад чотири роти», — розповів він.
Крім того, за словами генерала, знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника, зокрема:
- гелікоптер Ка-52;
- 14 танків;
- 10 одиниць БМП;
- 6 ББМ; МТЛБ;
- гаубиця 2С19 «Мста-С»;
- гаубиця 2А65 «Мста-Б»;
- протитанковий ракетний комплекс «Корнет»;
- самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика»;
- комплекс РЕБ;
- три БпЛА Zala, БпЛА «Орлан-10», БпЛА «Орлан-30».
Також було знищено склад з боєприпасами ворога.
Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів та десятки одиниць військової техніки ворога.49
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