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Україна

Потрібна зброя: в Міноборони прокоментували ситуацію на фронті

11:10 17 червня 2023
Генерал-майор Гаврилов

Україна перехоплює ініціативу — росія захищається, але для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 км.

Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, якого цитує Міноборони.

Він зазначив, що для досягнення перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння.

«Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні — це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км», — сказав заступник міністра.

Він також додав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які оборонятимуть наше небо від російських балістичних та інших ракет для захисту мирних людей та цивільної інфраструктури.

«Пройшло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним», — підсумував Володимир Гаврилов.

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони України «відмінусували» ще майже 700 окупантів, гелікоптер і збили 12 крилатих ракет ворога.

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