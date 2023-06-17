Окупанти обстріляли Торецьк і Вугледар, загинула людина
Російські терористи обстріляли прифронтові населені пункти Донецької області. Внаслідок атак ворога загинув мирний мешканець Торецька.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
За його інформацією, росіяни 20 разів обстріляли Вугледар та околиці. Також було пошкоджено будинок і господарчі споруди у Богоявленці.
Крім того, ворог обстріляв:
- Курахове та Авдіївку;
- Нью-Йорк (там пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та 2 адмінбудівлі);
- Торецьк (ворожі снаряди пошкодили школу та будинок);
- Сіверськ (зруйновано 3 будинки);
- Лиманську громаду.
Нагадаємо, що Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти.
Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.
Крім того, активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.
Фото Донецької ОВА117
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