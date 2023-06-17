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Події

Окупанти обстріляли Торецьк і Вугледар, загинула людина

11:55 17 червня 2023
Наслідки ворожого обстрілу

Російські терористи обстріляли прифронтові населені пункти Донецької області. Внаслідок атак ворога загинув мирний мешканець Торецька.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його інформацією, росіяни 20 разів обстріляли Вугледар та околиці. Також було пошкоджено будинок і господарчі споруди у Богоявленці.

Крім того, ворог обстріляв:

  • Курахове та Авдіївку;
  • Нью-Йорк (там пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та 2 адмінбудівлі);
  • Торецьк (ворожі снаряди пошкодили школу та будинок);
  • Сіверськ (зруйновано 3 будинки);
  • Лиманську громаду.

Нагадаємо, що Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти.

Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.

Крім того, активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.

Фото Донецької ОВА

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