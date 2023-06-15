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Україна

ЗСУ просунулись на відстань до 1 км в районі Вугледара Донецької області

13:44 15 червня 2023
військові

Українські військові, які вчора на Таврійському напрямку знищили понад 4 роти окупантів, в районі Вугледара Донецької області наблизилися до позицій ворога.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Просування склало приблизно до 1 км.

«У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар тривають заходи покращення тактичного положення. Так наші підрозділи і війська тут просунулись у бік противника до 1 км», — йдеться в повідомленні.


Крім того, знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника.

Водночас цей населений пункт постійно перебуває під інтенсивним обстрілом росіян, артилерія яких не зупиняється ні на годину.

Нагадаємо, також тривають наступальні дії Сил оборони на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках.

Фото https://t.me/annamaliar/

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