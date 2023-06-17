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Спорт

Відомий гонщик-чемпіон помер після жахливої аварії

16:39 17 червня 2023
Бенце Свобода

Багаторазовий чемпіон з мотокросу угорець Бенце Свобода помер у віці 31 року. Гонщик зазнав важкої травми голови на старті першого заїзду в місті Пацов (Чехія).

Медики доправили постраждалого до лікарні Праги, де йому було зроблено операцію. Після проведених обстежень лікарі констатували, що мозок спортсмена не функціонує, і шансів вижити у нього немає.

«Бенце був символом волі та завзятості, — йдеться у повідомленні HTS Team, за яку виступав загиблий, на сторінці у Facebook. — Він ніколи не здавався та намагався вичавити з себе максимум. Завжди міг підняти настрій оточуючим своєю задерикуватою усмішкою, цінував любов та підтримку своєї сім'ї. Це незбагненна трагедія для всіх нас. Біль, який оточує нас, нестерпний. Спочивай з миром, чемпіоне».

Додамо, що за свою кар'єру Свобода десять разів ставав чемпіоном Угорщини, також неодноразово перемагав на змаганнях по всій Європі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий гонщик-трюкач Кен Блок загинув у аварії.

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