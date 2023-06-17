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Гроші

Вартість оренди житла зростає попри обстріли: за яку суму можна зняти квартиру в Києві та Львові

17:15 17 червня 2023
Нерухомість у Львові

Оренда однокімнатних квартир у столиці подорожчала на 11% і нині в середньому складає 10 тисяч гривень на місяць. Також порівняно з травнем на 8% підвищилася вартість оренди трикімнатних осель, а двокімнатні додали в ціні 3% в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Мінфін з посиланням на дані агентств нерухомості.

Тож середні ціни на оренду 2−3 кімнатних квартир в Києві нині такі:

  • 2-кімнатні — 14 000 грн (до війни у цей час — 18800 грн);
  • 3-кімнатні — 24 900 грн (36 300 грн).

При цьому експерти відзначають, що протягом останніх кількох місяців на ринок нерухомості у Києві перестали впливати обстріли, сезонність та навіть коливання курсу долара.

Львів

Що стосується оренди у Львові, діапазон ціни оренди трикімнатних квартир тут зріс на 6%, двокімнатних — на 5%, зате вартість однокімнатних квартир не змінилася:

  • 1-кімнатні — 15 000 грн
  • 2-кімнатні — 16 800 грн
  • 3-кімнатні — 20 000 грн.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді роз'яснили, чи треба переселенцям укладати договір оренди, щоб отримати субсидію.

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