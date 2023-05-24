Ціни зросли ще на тисячу гривень: скільки коштує зняти квартиру в Києві

У Києві знов зросла вартість оренди житла. Найбільше зросли у ціні одно- та двокімнатні квартири.

За даними M2bomber, за останній місяць ціни підскочили майже на 1 тис. гривень.

У квітні середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві становила 23 193 грн, у Львівській області — 17 201 грн, а на Закарпатті — 14 487 грн.

Середні ціни за кількістю кімнат:

1-кімн. — 9 000 грн;

2-кімн. — 11 738 грн;

3-кімн. — 14 999 грн.

Найдешевше, за даними аналітиків, орендувати житло у Деснянському районі столиці — у середньому 8 200 грн. Далі йдуть: Солом’янський — 10 000 грн; Дніпровський — 10 500 грн; Подільський, Оболонський — 11 000 грн; Святошинський — 11 500 грн; Дарницький — 12 000 грн.

Найвищі ціни зафіксовані у Печерському районі — 21 081 грн. А також у Шевченківському — 15 500 грн;

Голосіївському — 15 000 грн.

Нагадаємо, за даними рієлторів, ринок нерухомості в Києві наразі більш-менш стабілізувалися. У середньому, порівнюючи з довоєнним періодом, житло подешевшало на 10−15%, а в дорогому сегменті — до 30%.

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