Тіла дітей понівечили собаки: на Сумщині жінка народила двійню й кинула помирати в господарській будівлі

На Сумщині, прикордонні села якої страждають від ворожих обстрілів, здійснюється досудове розслідування за фактом загибелі одразу двох новонароджених дітей.

Як повідомили в обласній прокуратурі, 15 червня 2023 року в с. Терешківка Сумського району собаки принесли на подвірʼя місцевого мешканця понівечений труп немовляти. Про вказаний факт чоловік невідкладно повідомив у поліцію. Під час проведення слідчо-оперативних заходів на одній із вулиць цього ж села правоохоронці виявили іще один понівечений тваринами дитячий труп.

У ході слідства співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури встановили, що 8 червня 2023 року 40-річна місцева жителька в господарській будівлі на території власного приватного будинку народила двійню та залишила новонароджених дітей там.

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Жінка пояснила, що завагітніла, перебуваючи за кордоном, коли повернулась в Україну, свій стан приховала від чоловіка та оточуючих.

Наразі породілля перебуває в реанімації, проте вже вирішується питання щодо вручення їй повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Фото прокуратури

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