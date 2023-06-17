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Україна

«Дивний близнюк медведєва»: Подоляк про анекдотичні заяви лукашенка

15:15 17 червня 2023
медведєв та лукашенко

Білоруський диктатор олександр лукашенко, який погрожує всьому світу, не є суб'єктом війни в України, його ядерні погрози — це всього лише анекдотичні заяви.

Таку думку в інтерв'ю «24 каналу» висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«лукашенко не є сьогодні суб'єктом не те що глобальної політики, він навіть не є суб'єктом війни в Україні. лукашенко є дивним „братом-близнюком“ медведєва, які мають виконувати функцію „клоунського ВІП-агітаційного потягу“. Не більше, але й не менше», — вважає Подоляк.

Він додав, що лукашенко не розуміє можливостей ядерної зброї, тому намагається залякати світ своїми заявами. Радник голови ОП назвав ядерні погрози білоруського диктатора «анекдотичними заявами».

На думку Подоляка, мета лукашенка — дати можливість росії нібито впливати на загальний хід війни.

«Тобто щоб інформаційне поле було забито ще чимось, крім негативу щодо росії. лукашенко бравує й хоче залякати», — певен радник голови ОП.

Нещодавно самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому стверджував, що білорусь нібито вже почала отримувати ядерну зброю від рф.

Крім того, він запевняв, що контролюватиме російську ядерну зброю. Проте варто зазначити, що перед цим глава міноборони рф сергій шойгу заявив, що ядерна зброя буде лише зберігатися на території білорусі, а контролюватиме її росія.

Нагадаємо, від самого початку російського вторгнення в Україну путін погрожує можливістю застосуванням ядерної зброї. Ці погрози на якийсь час зникають, але чим більше в армії росії проблем на фронті, тим частіше очільник кремля та його посіпаки згадують про ядерну атаку. Наприклад, нещодавно відомий російський політолог Сергій Караганов, якого добре знають на заході, закликав кремль завдати ядерного удару по Польщі.

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