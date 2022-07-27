А якщо путін застосує ядерну зброю: американський професор заявив, як на це має реагувати Захід

Від початку російського вторгнення в Україну путін погрожував можливістю застосування ядерної зброї. Річард К. Беттс, професор Інституту вивчення війни та миру з Колумбійського університету в Нью-Йорку написав у Foreign Affairs, що США повинні бути готові до такого випадку, і накреслив три сценарії можливої відповіді США, повідомляє видання Niezalezna.

«Західні оглядачі не звертають особливої уваги на заяви путіна про застосування ядерної зброї, вважаючи їх риторичними, каже Беттс. Він зазначає, що ймовірність того, що розумні лідери дійсно почнуть обмінюватися ядерними ударами, які можуть закінчитися знищенням власних країн, дуже мала. Але низька загроза застосування ядерної зброї не є достатнім виправданням для бездіяльності, і треба готуватися реагувати на такий випадок, — підкреслює професор. Автор зазначає, що загроза була б більшою, якби ситуація на фронті суттєво змінилася на користь України. Тоді росіяни могли використати свою доктрину „деескалації через ескалацію“, яка передбачала застосування ядерної зброї у разі невдачі в звичайному бою. Зробити це російські війська можуть одним або декількома ударами тактичною ядерною зброєю по українських військах або символічним вибухом на порожній території».

Далі Беттс перераховує три загальні варіанти відповіді на ядерний напад росії на Україну. Це словесне засудження, використання ядерної зброї чи звичайний напад. У той же час він зазначає, що «всі ці альтернативи є хибними, тому що не існує методів з низьким рівнем ризику для боротьби з закінченням ядерного табу».

«Цілком ймовірно, що у разі російського ядерного нападу американські політики виберуть найслабшу можливу відповідь — „сперечатися про неймовірне варварство дій росії та запровадити будь-які невикористані економічні санкції без жодних військових дій“, прогнозує Беттс. Він додав, що „це сигналізує москві, що вона має повну свободу військових дій, включаючи продовження використання ядерної зброї для знищення українських сил, що, в принципі, призведе до перемоги росії“. Захід, щоб стримати путіна, повинен достовірно вказати, що використання росією ядерної зброї зустріне відповідь НАТО, а Альянс неможливо залякати. У разі, якщо НАТО вирішить контратакувати з боку України, воно може застосувати звичайні або ядерні сили, пише Беттс. В останньому випадку ядерна зброя може бути використана подібно до росії, або може бути обраний більш масштабний удар, що загрожує москві непропорційними втратами в разі подальших ядерних атак».

За словами Беттса, у разі застосування проти російських військ в Україні ядерної зброї США може спричинити втрати серед захисників країни. Друга проблема полягає в тому, що росія має більший арсенал тактичної ядерної зброї, ніж Сполучені Штати. Щоб зберегти перевагу, лідерам США потрібно буде розглянути можливість використання стратегічних сил. Це, у свою чергу, створило б загрозу тотального, взаємного знищення, — попереджає аналітик. Менш небезпечною відповіддю на напад був би «початок повітряної кампанії з використанням звичайних боєприпасів проти російських військових цілей і мобілізація наземних сил для потенційної участі у війні в Україні. Але у разі подальших погроз з боку кремля Вашингтон повинен чітко й рішуче нагадати путіну, що росія повністю вразлива до ядерної відплати і що в ядерній війні немає переможця, підсумовує він.

Раніше «ФАКТИ» писали про можливий термоядерний удар по Європі з території білорусі.

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