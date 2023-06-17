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Події

Росіяни розстріляли авто з цивільними у Харківській області: загинули четверо людей

14:05 17 червня 2023
Випалене авто

В суботу, 17 червня, російська армія обстріляла цивільний автомобіль у Харківській області. Внаслідок дій окупантів загинули четверо мирних жителів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Трагедія сталася у селі Гур"їв Козачок в Богодухівському районі.

За даними ОВА, протитанкова ракета влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку населеного пункту. Внаслідок атаки загинули всі люди, які були в машині.

Шансів вижити бодай комусь з пасажирів авто ворог не залишив

«За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються. Це черговий терор росіян проти мирного населення», — зазначив Синєгубов.

Варто зазначити, що російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону рф. Найбільше від обстрілів страждають Куп'янський та Чугуївський райони, а також сам Харків.

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