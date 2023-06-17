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Події

В Сумах художник на індивідуальних заняттях розбещував малолітніх: дівчаткам на момент злочину було по 7 років

14:43 17 червня 2023
руки

В Сумах повідомили про підозру 58-річному чоловіку, який вчиняв розпусні дії щодо малолітніх. Нагадаємо, на початку червня у Києві затримали чоловіка, який розбещував підлітків.

Як повідомили у Сумській обласній прокуратурі, місцевий художник під час проведення індивідуальних занять з малювання, розбещував дівчат та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Чоловік користувався тим, що малолітні не могли правильно розуміти характер та значення того що відбувається, а також не могли чинити повноцінний активний опір.

На даний час встановлено двох потерпілих від дій підозрюваного. Обом дівчаткам на момент вчинення злочину було по 7 років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Львові оголосили вирок педофілу, який у жіночому одязі пробирався у школи, де в туалетах розбещував маленьких дівчаток.

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