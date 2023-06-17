У Кременчуці стався витік аміаку: що відомо
У місті Кременчук Полтавської області в результаті аварії на місцевому м'ясокомбінаті стався витік аміаку.
Про це повідомила Кременчуцька міська рада у Facebook.
Двох працівників госпіталізували.
Уточнюється, що інцидент стався у суботу, 17 червня, на місцевому підприємстві «Кременчуцький м'ясокомбінат».
«У результаті аварії постраждали два працівники, яких доставили до лікарні з діагнозом — отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.
Аварійна бригада припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Фахівці здійснили забір проб повітря. Аміаку у повітрі не виявили.
«Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров'я населення», — зазначають у міськраді.
Нагадаємо, через ворожі обстріли 5 червня відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області. На щастя, витоку аміаку не сталося.
Як повідомляли «ФАКТИ», в тимчасово окупованому Армянську окупанти замінували завод «Кримський титан». Теракт на підприємстві, на якому використовується близько 200 тонн технологічного аміаку, загрожує техногенною катастрофою не тільки півночі Криму, а й південним районам Херсонщини.167
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