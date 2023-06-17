У Кременчуці стався витік аміаку: що відомо

У місті Кременчук Полтавської області в результаті аварії на місцевому м'ясокомбінаті стався витік аміаку.

Про це повідомила Кременчуцька міська рада у Facebook.

Двох працівників госпіталізували.

Уточнюється, що інцидент стався у суботу, 17 червня, на місцевому підприємстві «Кременчуцький м'ясокомбінат».

«У результаті аварії постраждали два працівники, яких доставили до лікарні з діагнозом — отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Аварійна бригада припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Фахівці здійснили забір проб повітря. Аміаку у повітрі не виявили.

«Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров'я населення», — зазначають у міськраді.

Нагадаємо, через ворожі обстріли 5 червня відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області. На щастя, витоку аміаку не сталося.

Як повідомляли «ФАКТИ», в тимчасово окупованому Армянську окупанти замінували завод «Кримський титан». Теракт на підприємстві, на якому використовується близько 200 тонн технологічного аміаку, загрожує техногенною катастрофою не тільки півночі Криму, а й південним районам Херсонщини.

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