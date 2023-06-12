Після теракту на Каховській ГЕС, греблю якої підірвали росіяни, вода перестала надходити у Північно-Кримський канал, внаслідок чого процеси виробництва на заводі «Кримський титан» в тимчасово окупованому Армянську порушені до критичного рівня. До речі, нещодавно повідомлялося про мінування цього підприємства окупантами.

Як зазначають у Головному управління розвідки Міноборони України, відновити роботу підприємства у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе — ширяться чутки про ймовірну зупинку «Кримського титану».



«Інженерні підрозділи окупаційної армії московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Теракт на підприємстві „Кримський титан“, до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками», — зазначають в ГУР та додають, що на підприємстві використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.



У випадку вибуху аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що в Армянську росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.

Фото з Вікіпедії

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