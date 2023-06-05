Окупанти пошкодили трубопровід з аміаком на Харківщині: поради населенню

Внаслідок ракетних ударів росіян по Харківщині було пошкоджено трубопровід з аміаком. Через його розгерметизацію стався витік хімічної речовини. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі глава Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«У Куп'янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком», — написав Синегубов.

У зв'язку з надзвичайною ситауцією в області розгорнуть Штаб із ліквідації наслідків, а на місці працюють усі профільні служби.

«Про всі деталі будемо повідомляти згодом. Довіряйте інформації тільки з офіційних джерел!», — закликав чиновник.

Пізніше Синєгубов повідомив, що за результатами вимірювання повітря встановлено, що небезпечних речовин у Куп'янській громаді немає.

«Станом на зараз заміри у місті Куп'янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня. За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає. У більш наближених до кордону з рф населених пунктах Кучерівці, Синьківці, Петропавлівці тривають заміри», — написав глава ХОДА.

ФАКТИ нагадують, що аміак — це безбарвний газ із різким запахом та їдким смаком. У повітрі він утворює слабкий дим. Аміак вогненебезпечний та отруйний, особливо для очей. Якщо людина вдихає велику концентрацію аміаку, може отримати серйозне отруєння.

Серед його симптомів — печіння слизових оболонок рота та носа, сильний кашель, задуха і навіть опіки дихальних шляхів.

Страждають і очі — аміак може викликати сильне роздратування, аж до сліпоти.

Також аміак негативно впливає на серце — речовина може викликати сильне зростання частоти пульсу.

ЩО РОБИТИ У РАЗІ ВИКИДУ АМІАКУ

По можливості — негайно залиште зону ураження перпендикулярно до напрямку вітру.

Якщо ви не можете залишити забруднену територію, потрібно використовувати для захисту укриття, підвали та нижні поверхи будинків, адже аміак легший за повітря.

Також дотримуйтесь наступних правил:

загерметизуйте вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

у квартирі увімкніть душ на дрібне розпилення. Вода поглинатиме аміак з повітря;

не включайте вентиляцію — вона витягуватиме чисте повітря та затягуватиме забруднене;

якщо почули запах аміаку — дихайте через зволожену марлеву пов'язку. Краще змочити її 5% розчином оцтової чи лимонної кислоти.

Раніше ФАКТАМ лікарка Світлана Федорова розповіла, як розпізнати отруєння аміаком та надати першу допомогу. Також ФАКТИ публікували інструкцію МОЗ, як діяти у разі загрози хімічного зараження.

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